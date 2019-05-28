В Перми начинаются бесплатные тренировки для подготовки к Международному марафону

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-28T09:15:00+03:00

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В Перми стартует проект «Бегущий город», в рамках которого будут проходить бесплатные тренировки для подготовки к участию в пермском международном марафоне. Тренировки начнутся уже в этот вторник, 28 мая на стадионе «Динамо».

- Занятия по бегу планируется проводить по вторникам и четвергам с 19:30, по йоге – в субботу с 12:00, - сообщается в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее мы писали о том, что стал известен маршрут марафона. Традиционно стартово-финишный городок будет располагаться на улице Ленина. По словам организаторов, трасса станет интереснее и динамичнее. Она пройдет по улице Ленина от Театра-Театра до улицы Сибирской, далее вверх по улице Сибирской с разворотом у Дворца спорта «Орленок» (не добегая до улицы Революции), далее вниз по улице Сибирской до улицы Ленина и направо, разворот не добегая до улицы Клименко, затем по улице Ленина до улицы Сибирской и вниз до улицы Монастырской, потом предстоит преодолеть кольцо вокруг Соборной площади с возвратом по улице Монастырской до улицы Сибирской, затем по улице Ленина до финиша. Один круг трассы составит – 10,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU