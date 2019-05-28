Появилось видео падения строительного крана на жилые дома в Перми

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-28T08:06:58+03:00

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Вечером в понедельник, 27 мая, во время шторма на улице Решетникова произошло ЧП. Строительный башенный кран упал на территории деревянных жилых домов, находящихся рядом со стройкой. Без крыши над головой остались 12 человек.В результате происшествия пострадала крановщица. Женщину отправили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту падения крана и проводят проверку. После проверки следователи примут законное процессуальное решение.

В сети появился ролик, на котором запечатлен момент падения крана. Его разметили в социальных сетях.

Появилось видео падения крана в Перми.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники "скорой помощи" и МЧС. Жителям поврежденных домов администрация города предоставила жилье в маневренном фонде Перми.

Напомним, ранее мы публиковали фото с места ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU