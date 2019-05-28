Пермяк до смерти избил своего племянника
Жителя Перми осудят за смерть племянника. Следствием установлено, что в Кунгурском районе Пермского края во время ссоры с родственником погиб 44-летний мужчина.
Конфликт между родственниками возник на даче. 53-летний мужчина стал избивать племянника ногами, руками, а после, стеклянной бутылкой и ножом. От полученных травм 44-летний мужчина скончался в больнице.
Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое уже передано в суд для рассмотрения по существу. 53-летнему пермяку грозит до 10 лет лишения свободы
Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья из ревности убил бывшего мужа своей подруги. По версии следствия, 8 марта 2019 года пьяный местный житель повздорил с бывшим мужем свое подруги. Мужчина приревновал сожительницу и решил убить бывшего мужа женщины. Злоумышленник схватил нож и ударил мужчину в грудь. От полученной травмы 41-летний местный житель скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU