В Пермском крае клещи покусали 927 детей

СЕГОДНЯ 06:26 2019-05-28T06:26:43+03:00

Всего с начала сезона от укусов пострадали 4553 человек

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 4553 человек, в том числе 927 детей. За предыдущую неделю в Пермском крае от укуса клещей пострадали 1847 человек, и 326 детей. На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми изменится движение автобуса № 9.

ИСТОЧНИК KP.RU