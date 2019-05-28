2019-05-28T06:26:43+03:00
Общество

В Пермском крае клещи покусали 927 детей

Всего с начала сезона от укусов пострадали 4553 человек
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 4553 человек, в том числе 927 детей. За предыдущую неделю в Пермском крае от укуса клещей пострадали 1847 человек, и 326 детей. На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми изменится движение автобуса № 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье нашли тело школьницы
В Прикамье пропала 14-летняя девочка, которая упала в реку
В Прикамье юноша избил незнакомца кастетом
В Перми начинаются бесплатные тренировки для подготовки к Международному марафону
Пермякам предлагают поучаствовать в общественно-госудаственной инициативе «Пермский характер»
Появилось видео падения строительного крана на жилые дома в Перми
В Перми водитель иномарки не справился с управлением и врезался в бетонный блок
Пермяк до смерти избил своего племянника
Ночью 29 мая вновь закроют Чусовской мост
Пермские следователи начали проверку после падения строительного крана на жилые дома
Разрушены несколько домов: фото с места падения крана на жилые дома в Перми
Полиция разыскивает пермяка, подозреваемого в совершении тяжкого преступления
В Перми на жилые дома упал башенный кран, пострадала крановщица
МЧС: в Прикамье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад