Ночью 29 мая вновь закроют Чусовской мост

СЕГОДНЯ 06:14 2019-05-28T06:14:57+03:00

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Чусовской мост вновь закроют в ночь на 29 мая для устранения дефектов сталежелезобетонного пролетного строения. Для сокращения сроков ремонта работы продолжаются круглосуточно.

- После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 28 на 29 мая с 00.00 до 04.00. часов на Чусовском мосту в ночные часы будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта по Пермскому краю.

Уже отремонтированы 8 из 16 участков. Все работы планируют завершить до 28 июня 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Чусовской мост будут ремонтировать с 13 мая по 28 июня. На странице в Instagram краевого министра транспорта Николая Уханова появилась информация о том, что с 13 мая в Перми начнется ремонт Чусовского моста. В связи с этим здесь будет организовано реверсивное движение по одной полосе. А также в ночь с 15 на 16 мая проезд по мосту разрешат только спецтранспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU