2019-05-28T06:14:57+03:00
Общество

Ночью 29 мая вновь закроют Чусовской мост

На мосту будут продолжены ремонтные работы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Чусовской мост вновь закроют в ночь на 29 мая для устранения дефектов сталежелезобетонного пролетного строения. Для сокращения сроков ремонта работы продолжаются круглосуточно.

- После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 28 на 29 мая с 00.00 до 04.00. часов на Чусовском мосту в ночные часы будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта по Пермскому краю.

Уже отремонтированы 8 из 16 участков. Все работы планируют завершить до 28 июня 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что Чусовской мост будут ремонтировать с 13 мая по 28 июня. На странице в Instagram краевого министра транспорта Николая Уханова появилась информация о том, что с 13 мая в Перми начнется ремонт Чусовского моста. В связи с этим здесь будет организовано реверсивное движение по одной полосе. А также в ночь с 15 на 16 мая проезд по мосту разрешат только спецтранспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье нашли тело школьницы
В Прикамье пропала 14-летняя девочка, которая упала в реку
В Прикамье юноша избил незнакомца кастетом
В Перми начинаются бесплатные тренировки для подготовки к Международному марафону
Пермякам предлагают поучаствовать в общественно-госудаственной инициативе «Пермский характер»
Появилось видео падения строительного крана на жилые дома в Перми
В Перми водитель иномарки не справился с управлением и врезался в бетонный блок
Пермяк до смерти избил своего племянника
В Пермском крае клещи покусали 927 детей
Пермские следователи начали проверку после падения строительного крана на жилые дома
Разрушены несколько домов: фото с места падения крана на жилые дома в Перми
Полиция разыскивает пермяка, подозреваемого в совершении тяжкого преступления
В Перми на жилые дома упал башенный кран, пострадала крановщица
МЧС: в Прикамье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад