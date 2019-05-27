Пермские следователи начали проверку после падения строительного крана на жилые дома

27 Май 21:55 2019-05-27T21:55:17+03:00

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Следователи начали проверку после падения башенного крана на жилые дома в Перми. Еще вечером 27 мая ЧП произошло на улице Решетникова. В результате падения пострадала крановщица, медики отвезли ее в больницу.

- Также краном разрушен одноэтажный жилой дом, надворные постройки, поврежден автомобиль, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По данном факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием необходимых специалистов, в строительной компании изымается интересующая следователей документация, назначаются судебные экспертизы.

После проверки следователи примут законное процессуальное решение.

Тем временем, пользователи сети продолжают делиться фотографиями и видео с места происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU