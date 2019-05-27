2019-05-27T21:55:17+03:00
Происшествия

Пермские следователи начали проверку после падения строительного крана на жилые дома

Крановщица получила травмы
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото очевидцаФото очевидца
Изменить размер текста:

Следователи начали проверку после падения башенного крана на жилые дома в Перми. Еще вечером 27 мая ЧП произошло на улице Решетникова. В результате падения пострадала крановщица, медики отвезли ее в больницу.

- Также краном разрушен одноэтажный жилой дом, надворные постройки, поврежден автомобиль, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По данном факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием необходимых специалистов, в строительной компании изымается интересующая следователей документация, назначаются судебные экспертизы.

После проверки следователи примут законное процессуальное решение.

Тем временем, пользователи сети продолжают делиться фотографиями и видео с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми башенный кран упал на территорию жилых домов. В ЧП пострадал один человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разрушены несколько домов: фото с места падения крана на жилые дома в Перми
Полиция разыскивает пермяка, подозреваемого в совершении тяжкого преступления
В Перми на жилые дома упал башенный кран, пострадала крановщица
МЧС: в Прикамье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад
Работники пермского «УРАЛХИМа» получили высокие награды
В Прикамье многодетную мать обвинили в ложном доносе
День пограничника в Перми 2019: какие улицы перекроют
В Перми могут снести торговые павильоны перед строительным колледжем
В Прикамье рассматривают возможности организации предпринимательского образования в школах
"Не слышу с первого раза". Зоя Бербер поделилась фактами о себе
Житель Прикамья из ревности убил бывшего мужа своей подруги
Пермякам предлагают придумать дизайн Мотовилихинского пруда
Изменение движения автобуса № 9 в Перми
В День города в Перми выступит Владимир Пресняков
Рыбак на Каме нашел тело неизвестной женщины
Ночью жители Березников испугались странного гула и звуков сирен
Житель Перми до смерти избил свою мать
В Прикамье в результате ДТП перевернулась легковушка
В Перми загорелась высотка на шоссе Космонавтов
МЧС: в Прикамье ожидается гроза и шквалистый ветер
В Прикамье во время ЕГЭ за школьниками будут наблюдать 1065 камер
Пермяки обсуждают снимок с обнаженным мужчиной, который в одних ботинках идет по улице Мира
«Поезд могут отозвать». Пермские уличные художники разрисовали «Ласточку»
«Варя - вылитая мама». Светлана Пермякова поделилась фотографиями с первого выпускного дочки