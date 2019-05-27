Полиция разыскивает пермяка, подозреваемого в совершении тяжкого преступления

СЕГОДНЯ 18:23 2019-05-27T18:23:44+03:00

Последний раз его видели на улице Куфонина

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Полиция разыскивает 35-летнего Давлеканова Сергея Владимировича. Мужчина подозревается

в совершении тяжкого преступления.

- Последний раз его видели 12 апреля 2019 года на улице Куфонина, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Мужчина не имеет постоянного места жительства.

На вид Сергею Давлеканову 35-40 лет, рост мужчины около 170 сантиметров. Предполагаемый преступник плотного телосложения, волосы темные. Обычно носит бейсболку черного цвета.

Полиция обращается к жителям Пермского края: если кому что-либо известно о местонахождении мужчины, звоните по телефонам: 8 (342) 218-83-11, 89194794354, 89068887412.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разыскивают преступника, который изнасиловал женщину в Мотовилихинском районе Перми. Он преследовал жертву до подъезда жилого дома, после чего достал нож и, угрожая убийством, совершил преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU