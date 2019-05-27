2019-05-27T18:36:27+03:00
Происшествия

В Перми на жилые дома упал башенный кран, пострадала крановщица

На месте работают спасатели [фото, видео]
Елена КОНОВА
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Фото Марии ПоспеловойФото Марии Поспеловой
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Вечером 27 мая во время шторма на улице Решетникова произошло ЧП. Строительный кран упал на территории деревянных жилых домов, находящихся рядом со стройкой. В результате происшествия пострадала крановщица. По сообщениям очевидцев, спасатели помогли ей выбраться из заблокированной кабины, а медики "скорой помощи" отвезли женщину в больницу.

- Повреждены три дома, - сообщил наш источник в МЧС. - В одном из них проживают 7 человек, в другом - 5.

Также упавший кран повредил забор у домов, огороды и линии электропередач. На месте происшествия все еще работают экстренные службы - медики, спасатели.

Ранее мы рассказывали о том, что 19 февраля прошлого года электромонтер из Добрянки самостоятельно стал выполнять работы по демонтажу строительного крана. Специалиста он дожидаться не стал. В результате кран упал на автомобили, припаркованные рядом.

В Перми упал строительный башенный на частный жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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