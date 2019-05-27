В Перми на жилые дома упал башенный кран, пострадала крановщица
Вечером 27 мая во время шторма на улице Решетникова произошло ЧП. Строительный кран упал на территории деревянных жилых домов, находящихся рядом со стройкой. В результате происшествия пострадала крановщица. По сообщениям очевидцев, спасатели помогли ей выбраться из заблокированной кабины, а медики "скорой помощи" отвезли женщину в больницу.
- Повреждены три дома, - сообщил наш источник в МЧС. - В одном из них проживают 7 человек, в другом - 5.
Также упавший кран повредил забор у домов, огороды и линии электропередач. На месте происшествия все еще работают экстренные службы - медики, спасатели.
Ранее мы рассказывали о том, что 19 февраля прошлого года электромонтер из Добрянки самостоятельно стал выполнять работы по демонтажу строительного крана. Специалиста он дожидаться не стал. В результате кран упал на автомобили, припаркованные рядом.
В Перми упал строительный башенный на частный жилой дом.
ИСТОЧНИК KP.RU