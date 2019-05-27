МЧС: в Прикамье ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-27T17:22:04+03:00

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Пресс-служба МЧС предупреждает - 27 и 28 мая на территории Пермского края ожидаются дожди и сильные грозы. Местами возможны ливни.

- Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с, днем западный 7-12 м/с, - сообщили в пресс-службе. - Температура воздуха ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Перми вечером 27 мая уже начался сильный ливень и гром. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, не подходите близко к деревьям.

Кстати!

Май закончится потеплением. Уже в среду, 29 мая, температура в Перми повысится до +22 градусов. В период с 30 мая по 2 июня в Пермском крае также ожидается потепление до +21...+29 градусов в зависимости от района края. Но потепление будет сопровождаться высокой облачностью, дождями, грозами и сильным ветром. Так что прежде чем выходить из дома, посмотрите прогноз на день, чтобы не остаться под дождем без зонтика.

ИСТОЧНИК KP.RU