2019-05-27T16:33:53+03:00
Общество

До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад

Всего на строительство детского сада направлено 238 млн рублей
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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Сегодня, 27 мая, губернатор Прикамья Максим Решетников посетил площадку строящегося детского сада в селе Фролы Пермского района. На сегодня полностью завершено строительство коробки здания, ведется остекление, идет облицовка фасада, монтируются коммуникации для строительства инженерных сетей, также ведутся работы по черновой отделке внутри помещения.

В ходе осмотра губернатор Максим Решетников поручил Министерству строительства и архитектуры проконтролировать сроки сдачи нового сада в эксплуатацию. «Необходимо поставить задачу, чтобы дети как можно скорее пошли в сад», — подчеркнул губернатор.

По словам генерального директора ООО «Стройуниверсал-Парма» Ореста Димидова, уже в сентябре планируется завершить стройку и получить заключение о соответствии объекта (ЗОС). «Октябрь-ноябрь у нас на оформление всех документов и передачу объекта муниципалитету, так что к концу года можно будет сад открывать», — рассказал подрядчик.

Строительство детского сада в селе Фролы осуществляется в рамках реализации в Прикамье нацпроекта «Демография», который направлен на устранение очередей в дошкольные образовательные учреждения. Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, согласно паспорту нацпроекта, всем детям младше 3 лет должно хватать мест в детских садах по месту жительства. «В Пермском районе проблема доступности дошкольного образования еще сохраняется, — рассказала министр. — Новый сад большой — на 350 мест, — по расчетам районного управления образования, благодаря вводу его в эксплуатацию острота вопроса снизится».

Всего на строительство детского сада направлено 238 млн рублей, 211 млн из них - средства федерального бюджета.

Отметим, что за 2 года в Прикамье будет построено 22 детских сада. Сейчас ведется строительство 9 объектов на 2 005 мест. Новые детские сады появятся в Перми, Кудымкаре, Очере, Краснокамске, с.Фролы, с.Култаево Пермского района, д.Гаревая Чайковского муниципального района, с.Карьёво Ординского района и с.Тис Суксунского района.

Напомним, нацпроект «Демография», утверждённый Указом Президента России Владимиром Путиным, является продолжением части приоритетных проектов из направления "Здравоохранение", в том числе "Формирование здорового образа жизни", реализуемого с 2017 года. Паспорт нацпроекта был утвержден президиумом Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 сентября 2018 года, реализация началась 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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