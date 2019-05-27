Работники пермского «УРАЛХИМа» получили высокие награды

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-27T15:15:21+03:00

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За заслуги перед химической промышленностью сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми отмечены федеральными и региональными наградами. Работников чествовали на торжественном вечере, прошедшем 24 мая в ДК им. Ю. А. Гагарина.

Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РФ награждены двое работников. Заместитель начальника цеха деминерализации воды по технологии Юрий Бурлака в рамках цифровизации производства участвовал в создании и внедрении автоматизированной системы управления технологическим процессом на установке химической подготовки сырья. Ведущий инженер-эксперт по автоматизации Константин Ишмухаметов обеспечил внедрение систем автоматического управления производствами аммиака и карбамида, что позволило повысить стабильность работы агрегатов.

Почетным знаком Российского союза химиков «Орден за заслуги перед химической промышленностью» II степени награждена инженер-технолог производственно-технического отдела филиала «ПМУ» Валентина Мазеина. Она управляет разработкой технологической документации на предприятии, актуализирует её, контролирует технологическую дисциплину в производственных подразделениях.

Двое сотрудников награждены дипломами Российского союза химиков. Аппаратчик цеха деминерализации воды Светлана Яковлева участвовала во внедрении новых установок обратного осмоса. Лаборант химического анализа производственной лаборатории – ОТК Галина Волкова успешно организует отбор проб и выполнение анализов в строгом соответствии с графиками.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены трое работников «ПМУ». При непосредственном участии начальника цеха КИПиА Андрея Балдуева на заводе модернизированы многие узлы и системы. Электромонтёр Сергей Рогачёв с успехом проявляет себя в любом занятии, будь то ремонт электродвигателей, монтаж электрооборудования или обслуживание техники разного уровня сложности. Механик Андрей Шибаев в 2018 году успешно зарекомендовал себя: благодаря его техническим решениям удалось выполнить сложный ремонт в срок.

Благодарственное письмо председателя Пермской городской думы получил слесарь Николай Исков. За годы работы он принял участие в реализации всех значимых инвестиционных проектов предприятия по увеличению производительности агрегатов.

Благодарственными письмами главы города Перми отмечены двое сотрудников. Начальник установки в цехе аммиака Сергей Матвеев постоянно совершенствует методы решения производственных задач, применяет нестандартные подходы и ищет новые пути достижения целей. Аппаратчик кристаллизации цеха карбамида Владимир Сафронов благодаря богатейшему опыту заранее предвидит возникновение неполадок, что позволяет предупреждать сбои в работе оборудования и поддерживать непрерывность производственного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU