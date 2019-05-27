2019-05-27T14:35:21+03:00
Происшествия

В Прикамье многодетную мать обвинили в ложном доносе

Женщина сообщила о том, что нее похитили 10000 рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В отдел полиции Очера поступило заявление от местной жительницы. Женщина сообщала, что у нее похитили 10 тысяч рублей. Многодетная мать рассказала сотрудникам полиции, что в преступлении подозревает свою знакомую, которая часто у нее гостила.

- В ходе работы по заявлению стражи порядка провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление причастных к совершению хищения лиц. Выяснено, что в отношении гражданки преступлений не совершалось, а сообщенные ей ранее сведения являются ложными, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе ГУ МВД по Пермском краю.

Женщина признала свою вину. Оказалось,что таким образом, она хотела отомстить знакомой.

На основе собранных полицейскими доказательств суд признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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