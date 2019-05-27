В Прикамье рассматривают возможности организации предпринимательского образования в школах

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-27T13:41:01+03:00

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В пятницу, 24 мая, состоялась расширенное заседание совета Пермской торговал-промышленной палаты, участие в котором принял губернатор Пермского края Максим Решетников.

Открывая мероприятие президент Пермской ТПП Олег Жданов отметил значимость проведения встречи в канун дня предпринимателя. По его словам, встреча с губернатором стала традиционной и позволяет оперативно решать вопросы предпринимателей и ускорять развитие бизнеса в регионе.

Губернатор Максим Решетников обозначил, что диалог между бизнесом и властью позволяет оперативно устранять административные барьеры. При этом, глава региона подчеркнул, что конечная задача региональных властей — достичь поставленную Президентом задачу, вывести страну в пятерку ведущих экономик мира. «У нас есть несколько нацпроектов, которые нужно реализовать. Однако даже достижение целевых показателей не гарантирует нам достижение поставленных целей. Это значит, что нам нужны иные механизмы стимулирования экономики, создания рабочих мест. Это говорит о том, что нам нужно быть в постоянном контакте с бизнесом, искать новые механизмы и решения», — отметил Максим Решетников. В качестве примера губернатор привел развитие химической промышленности, которое недавно обсуждалось с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козака во время его визита в Пермь. Как отметил Максим Решетников, важно, чтобы все крупные инвестиции оставались в регионе, чтобы в крае были местные подрядчики, проектные организации, чтобы даже работы на аутсорсинге не выходили за границы Пермского края. По словам губернатора, нужно, чтобы инвестиции и активность, чтобы все благополучие крупных заказчиков трансформировалось в заказы именно для местных предприятий.

Также глава Прикамья отметил, что краевые власти готовы к диалогу, готовы рассматривать новые проекты и идеи предпринимателей. В качестве примера губернатор привел востребованность региона в реализации предпринимательского образования в школах. Это облегчит процесс профориентации для школьников 10-11 классов.

Большая часть вопросов от представителей бизнеса касалась подготовки IT-кадров и развитию цифровой экономики. Так, управляющий АО Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» Александр Редекоп поинтересовался, что планируют краевые власти, чтобы наши дети, студенты, выпускники, хотели остаться в Пермском крае, стремились работать на наших предприятиях, чтобы предлагаемые им рабочие места способствовали техническому прорыву региона. Глава региона ответил, что по большому счету все, что сейчас делается, все крупные инвестиционные проекты – делается для привлечения молодежи в край. Например, на днях в Перми открылось новое производство пермской площадки «СИБУРа», где стоимость одного рабочего места составляет 100 млн рублей. Там созданы высокотехнологичные рабочие места. Также развивается IT-кластер. «Мы стимулируем, в том числе, появление таких рабочих мест, интересных и востребованных», — подчеркнул губернатор и добавил, что ведутся работы и по повышению качества высшего образования.

Председатель совета директоров ОАО «Завод железобетонных и строительных конструкций №1» Николай Бухвалов отметил, что диалог был конструктивным и открытым: «Максим Геннадьевич очень открыто и подробно останавливался на всех вопросах – у нас сложился открытый диалог. Понятно, что у нас разные взгляды на решение вопросов, но цель у нас одна – сделать так, чтобы жизнь в Пермском крае стала лучше. Мы люди разные, мы занимаем разные позиции, у нас разный житейский опыт и, очевидно, что нам нужно разговаривать, чтобы добиться результата. Есть вопросы, которые нужно все время проговаривать, чтобы слышать друг друга», - резюмировал бизнесмен.

ИСТОЧНИК KP.RU