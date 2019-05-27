2019-05-27T13:37:41+03:00
Звезды

"Не слышу с первого раза". Зоя Бербер поделилась фактами о себе

Пермская актриса любит общаться с подписчиками в Instagram
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Зоя Бербер, стоя в очереди, предпочитает проводить время Instagram и делиться с подписчиками интересными мыслями и фактами о себе. Актриса выложила пост, где рассказала, что не носит линзы и не слышит с первого раза.

- Факты обо мне: линзы не ношу. С первого раза не слышу. Дома бываю редко. Любимый вид транспорта - трамвай. В разговоре "прыгаю" с темы на тему филигранно, - написала Зоя Бербер.

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"Не слышу с первого раза". Зоя Бербер поделилась фактами о себе
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Подписчикам звезды небольшое откровение пришлось по вкусу. Они завалили актрису комплиментами и признаниями в любви.

Напомним, ранее мы писали о том, что Светлана Пермякова поделилась фотографиями с первого выпускного дочки.Светлана выразила благодарность детскому саду, в который ходила ее дочка. На одном из снимков Варвара стоит в окружении одногруппников, а на другой фотографии – позирует с мамой и папой Максимом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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