Пермякам предлагают придумать дизайн Мотовилихинского пруда

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-27T12:32:03+03:00

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Администрация Перми запустит два конкурса дизайн-проектов на обустройство Мотовилихинского пруда и пешеходной части улицы Макарено и улицы Крупской.

Отдельно будут оцениваться работы профессионалов и любителей. Возможность победить есть и у тех, и у других.

- От участников требуется оригинальность выполнения и передачи идеи в работе, эстетичность оформления и выполнение требований. В первой категории участников проект должен быть выполнен строго в соответствии с техническим заданием. Во второй категории участников – учитывая требования технического задания, в свободной форме, - сообщают в администрации Перми.

Заявки принимаются с 1 июня до 16 сентября. В конце сентября конкурсное жюри отберет лучшие работы. Победителей и призеров наградят грамотами и денежным вознаграждением.

Напомним, ранее мы писали о том, что в День города в Перми выступит Владимир Пресняков.

ИСТОЧНИК KP.RU