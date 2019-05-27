Изменение движения автобуса № 9 в Перми

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-27T11:58:48+03:00

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В Перми с 1 июня изменится движение автобуса №9 «деревня Субботино – микрорайон Верхние Муллы». Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, расписание движения изменено с учетом потребностей жителей деревни Субботино. Изменение рейсов позволит школьникам деревни Субботино более комфортно добираться на учебу во вторую смену.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится движение автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019 связаны с обращениями граждан.Автобусы № 23 «микрорайон Голованово – НПО «Искра» и №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» будут ходить по другому расписанию. В будние дни первый рейс будет отправляться в 6:50 вместо 07:10. Также автобусный маршрут №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» перейдет на летний режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU