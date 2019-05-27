Рыбак на Каме нашел тело неизвестной женщины

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-27T11:05:46+03:00

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В четверг, 23 мая, ниже по течению от Камской ГЭС, около СНТ «Подосиново» местный житель обнаружил тело женщины. Мужчина рыбачил, когда увидел в воде женщину. О страшной находке он незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. По внешним признакам женщина схожа с той, которая несколькими днями ранее пыталась совершить суицид с КамГЭС.

- 23 мая местным жителем было найдено тело женщины. По предварительной информации, погибшая похожа на женщину, совершившую суицид 20 мая. На теле не было следов насильственной смерти. На данный момент, проводят мероприятия по установлению личности погибшей, - сообщили в межрайонном следственном отделе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье спасатели нашли тело 41-летнего мужчины. В Кунгуре местные жители обнаружили в воде тело мужчины и сообщили о страшной находке в службу спасения. На берегу нашли удочки и приспособления для рыбалки.

ИСТОЧНИК KP.RU