Ночью жители Березников испугались странного гула и звуков сирен
В ночь на понедельник, 27 мая, в социальных сетях появилась информации о странном гуле на предприятии «Азот» в Березниках. Местные жители сообщали, что слышали звуки сирены и громкие хлопки.
В ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что информации о ЧП не поступало.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали ситуацию.
- В ночь с 26 на 27 мая на предприятии «Азот» в Березники производилась плановая остановка агрегата аммиака № 2 на ежегодный остановочный ремонт. Согласно особенностям технологического процесса производится сброс давления и сред на факельные системы, который сопровождался шумом, - сообщают в ведомстве.
Процесс сопровождали аварийные службы. Опасности для ближайших населенных пунктов нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на газопроводе произошел пожар. Местные жители испугались, проснувшись ночью от громкого гула и хлопков
ИСТОЧНИК KP.RU