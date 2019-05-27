Ночью жители Березников испугались странного гула и звуков сирен

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-27T10:49:47+03:00

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В ночь на понедельник, 27 мая, в социальных сетях появилась информации о странном гуле на предприятии «Азот» в Березниках. Местные жители сообщали, что слышали звуки сирены и громкие хлопки.

В ГУ МЧС по Пермскому краю корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что информации о ЧП не поступало.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали ситуацию.

- В ночь с 26 на 27 мая на предприятии «Азот» в Березники производилась плановая остановка агрегата аммиака № 2 на ежегодный остановочный ремонт. Согласно особенностям технологического процесса производится сброс давления и сред на факельные системы, который сопровождался шумом, - сообщают в ведомстве.

Процесс сопровождали аварийные службы. Опасности для ближайших населенных пунктов нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на газопроводе произошел пожар. Местные жители испугались, проснувшись ночью от громкого гула и хлопков

ИСТОЧНИК KP.RU