МЧС: в Прикамье ожидается гроза и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 06:36 2019-05-27T06:36:07+03:00

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Потихоньку подкрадывается лето и на улице становится все теплее, но майские грозы не дают расслабиться. В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что 27 мая на сильных ливнях, грозах и шквалистом ветре на территории края.

- В Прикамье ожидается переменная облачность, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный 6-11 м/с, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10 градусов, днем 18-23 градусов, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, какую погоду ждать пермякам на грядущей неделе. Как сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ, в понедельник, 27 мая, температура воздуха в южной части Пермского края может повыситься до + 23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU