«Поезд могут отозвать». Пермские уличные художники разрисовали «Ласточку»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-05-26T14:40:22+03:00

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В ночь с 24 на 25 мая в Перми разрисовали «Ласточку» направлением «Пермь-Кунгур». Как сообщили в Пермской пригородной компании, из-за этого поезд могут отобрать.

- Мы уже отмыли поезд, и скоро он снова будет перевозить пассажиров, - сообщили в пресс-службе компании. - Но, к сожалению, по условиям договора аренды с ОАО «РЖД», «Ласточку» у пермяков могут отозвать, если подобное повторится. Чтобы у нас с вами не забрали полюбившийся и удобный транспорт, Пермская пригородная компания просит всех любителей граффити так не делать.

27 мая в 8.05 в прямом эфире радио "КП"-Пермь" 96.6FM мы будем обсуждать проблемы с граффити в Перми. Вы злитесь, когда видите разрисованные подъезды и стены домов? Или жалеете, что в городе нет специальных площадок, где можно нарисовать граффити? Звоните в эфир по телефону 2-075-966. Будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU