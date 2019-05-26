«Варя - вылитая мама». Светлана Пермякова поделилась фотографиями с первого выпускного дочки
Светлана Пермякова, звезда «Интернов» и КВН, поделилась в Instagram фотографиями с выпускного ее дочки Вари.
- Как будто вчера мы привели ее в детский сад, а в действительности прошло уже 4 года! – пишет Светлана (орфография и пунктуация авторские – прим.ред.) - Время бежит и уже скоро мы станем первоклашками! Спасибо большое нашему любимому детскому саду «Лучик», всем воспитателям и педагогам за то, что вы выпускаете детей самостоятельными и готовыми к школьной взрослой жизни. Спасибо за всю любовь, внимание, заботу и тепло! Вы - наша вторая семья! Слезы радости, счастья и гордости сегодня были у всех родителей! Ура! Ура! Ура!
На одном из снимков Варвара стоит в окружении одногруппников, а на другой фотографии – позирует с мамой и папой Максимом.
- Вылитая мама! Светлана, она так на вас похожа! Улыбка одинаковая, - пишут подписчики под фотографий.
ИСТОЧНИК KP.RU