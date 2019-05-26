2019-05-26T12:53:34+03:00
Звезды

«Варя - вылитая мама». Светлана Пермякова поделилась фотографиями с первого выпускного дочки

Актриса из Перми поблагодарила сотрудников детсада, куда ходила Варя
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: страница актрисы в InstagramФото: страница актрисы в Instagram
Изменить размер текста:

Светлана Пермякова, звезда «Интернов» и КВН, поделилась в Instagram фотографиями с выпускного ее дочки Вари.

- Как будто вчера мы привели ее в детский сад, а в действительности прошло уже 4 года! – пишет Светлана (орфография и пунктуация авторские – прим.ред.) - Время бежит и уже скоро мы станем первоклашками! Спасибо большое нашему любимому детскому саду «Лучик», всем воспитателям и педагогам за то, что вы выпускаете детей самостоятельными и готовыми к школьной взрослой жизни. Спасибо за всю любовь, внимание, заботу и тепло! Вы - наша вторая семья! Слезы радости, счастья и гордости сегодня были у всех родителей! Ура! Ура! Ура!

На одном из снимков Варвара стоит в окружении одногруппников, а на другой фотографии – позирует с мамой и папой Максимом.

s_permyakovas_permyakova
Варя с мамой и папой
18020 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Вылитая мама! Светлана, она так на вас похожа! Улыбка одинаковая, - пишут подписчики под фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяки обсуждают снимок с обнаженным мужчиной, который в одних ботинках идет по улице Мира
«Поезд могут отозвать». Пермские уличные художники разрисовали «Ласточку»
В Прикамье мотоциклист протаранил два патрульных автомобиля, где находились полицейские
«Великолепна». Знаменитая модель Наташа Поли поразила поклонников идеальной фигурой после рождения сына
В районе Речного вокзала Перми заметили теплоход президента РФ
Полиция задержала 19-летнего жителя Прикамья, который пытался похитить три коробки конфет
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки до -3
В Перми пройдет велоквест «Прекрасное далеко»
Маленькая девочка выпала из машины во время ДТП в Прикамье
«Ушел на работу и пропал»: в Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину
В центре Перми загорелась машина
В Перми нашли живой пропавшую 11-летнюю школьницу
В Перми водитель «Лексуса» сбил пенсионерку
В День пограничника в Перми запретят продажу алкоголя
В Перми пропала 11-летняя девочка
Компании «БКС Брокер» и «БКС Банк» выпустили пакет услуг «Брокер PRO»
В Прикамье осудили 49-летнего мужчину, который подсадил школьницу на наркотики
В Прикамье осудят руководство управляющей компании за смерть 5 человек
В Перми в мае из окон выпали шесть маленьких детей
Большая книжная ярмарка 2019 в Перми: книжные новинки и творческие встречи
«После родов она стала менее привлекательной для меня». Пермяк отправил жену на телешоу, чтобы ее преобразили
Tele2 делает понедельники приятными