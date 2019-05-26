«Варя - вылитая мама». Светлана Пермякова поделилась фотографиями с первого выпускного дочки

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-26T12:53:34+03:00

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Светлана Пермякова, звезда «Интернов» и КВН, поделилась в Instagram фотографиями с выпускного ее дочки Вари.

- Как будто вчера мы привели ее в детский сад, а в действительности прошло уже 4 года! – пишет Светлана (орфография и пунктуация авторские – прим.ред.) - Время бежит и уже скоро мы станем первоклашками! Спасибо большое нашему любимому детскому саду «Лучик», всем воспитателям и педагогам за то, что вы выпускаете детей самостоятельными и готовыми к школьной взрослой жизни. Спасибо за всю любовь, внимание, заботу и тепло! Вы - наша вторая семья! Слезы радости, счастья и гордости сегодня были у всех родителей! Ура! Ура! Ура!

На одном из снимков Варвара стоит в окружении одногруппников, а на другой фотографии – позирует с мамой и папой Максимом.

s_permyakova Варя с мамой и папой

- Вылитая мама! Светлана, она так на вас похожа! Улыбка одинаковая, - пишут подписчики под фотографий.

ИСТОЧНИК KP.RU