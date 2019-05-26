2019-05-26T12:23:14+03:00
Происшествия

В Прикамье мотоциклист протаранил два патрульных автомобиля, где находились полицейские

К счастью, никто не пострадал
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram chp_59Фото из Instagram chp_59
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Вечером 25 мая у Каменского, 4 сотрудники полиции потребовали водителя мотоцикла "Кавасаки" остановиться, но он их проигнорировал и уехал. Тогда стражи порядка погнались за ним, включив сирены.

- Двигаясь по улице Барамзиной, мотоциклист специально протаранил патрульный автомобиль, а затем снова умчался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В ходе погони водитель несколько раз проехал на красный сигнал светофора, выезжал на встречную полосу.

В районе улицы Солдатова водитель еще раз протаранил автомобиль, но случайно упал вместе с мотоциклом. Его сразу же задержали полицейские.

- В отношении 33-летнего нарушителя полицейскими составлено 16 административных материалов, - сообщили в пресс-службе. - В результате происшествия пострадавших нет, патрульные автомобили получили механические повреждения. Проводится проверка.

Водителю мотоцикла придется отвечать за случившееся в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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