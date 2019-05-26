2019-05-26T11:37:45+03:00
Политика

«Великолепна». Молодая мама Наташа Поли поразила поклонников идеальной фигурой

Знаменитая модель из Перми уехала на Каннский фестиваль
Елена КОНОВА
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Фото из instagram @natashapolyФото из instagram @natashapoly
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Супермодель Наташа Поли второй раз стала мамой 30 марта. Ее сыну Эдриану Грею скоро исполнится уже два месяца. Ненадолго она уехала на Каннский фестиваль. Наташа Поли поделилась в своем Instagram фотографиями с одного из вечеров. На снимках удивительно стройная модель в облегающем голубом платье позирует фотографам.

- Великолепна! Прекрасна! – пишут поклонники в комментариях. - Статуэтка фарфоровая! Чудо, как хороша!

natashapolynatashapoly
Наташа Поли
35616 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Некоторые поражаются тому, как хорошо выглядит Наташа Поли - ведь она стала мамой всего два месяца назад.

Напомним, Наташа Поли - известная во всем мире модель. Она становилась несколько раз снималась для Vogue. С 2011 года Наташа Поли замужем за голландским бизнесменом Питером Баккером. У супругов уже подрастает 6-летняя дочка Александра Кристина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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