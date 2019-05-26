«Великолепна». Молодая мама Наташа Поли поразила поклонников идеальной фигурой
Супермодель Наташа Поли второй раз стала мамой 30 марта. Ее сыну Эдриану Грею скоро исполнится уже два месяца. Ненадолго она уехала на Каннский фестиваль. Наташа Поли поделилась в своем Instagram фотографиями с одного из вечеров. На снимках удивительно стройная модель в облегающем голубом платье позирует фотографам.
- Великолепна! Прекрасна! – пишут поклонники в комментариях. - Статуэтка фарфоровая! Чудо, как хороша!
Некоторые поражаются тому, как хорошо выглядит Наташа Поли - ведь она стала мамой всего два месяца назад.
Напомним, Наташа Поли - известная во всем мире модель. Она становилась несколько раз снималась для Vogue. С 2011 года Наташа Поли замужем за голландским бизнесменом Питером Баккером. У супругов уже подрастает 6-летняя дочка Александра Кристина.
ИСТОЧНИК KP.RU