«Великолепна». Молодая мама Наташа Поли поразила поклонников идеальной фигурой

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-26T11:37:45+03:00

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Супермодель Наташа Поли второй раз стала мамой 30 марта. Ее сыну Эдриану Грею скоро исполнится уже два месяца. Ненадолго она уехала на Каннский фестиваль. Наташа Поли поделилась в своем Instagram фотографиями с одного из вечеров. На снимках удивительно стройная модель в облегающем голубом платье позирует фотографам.

- Великолепна! Прекрасна! – пишут поклонники в комментариях. - Статуэтка фарфоровая! Чудо, как хороша!

natashapoly Наташа Поли

Некоторые поражаются тому, как хорошо выглядит Наташа Поли - ведь она стала мамой всего два месяца назад.

Напомним, Наташа Поли - известная во всем мире модель. Она становилась несколько раз снималась для Vogue. С 2011 года Наташа Поли замужем за голландским бизнесменом Питером Баккером. У супругов уже подрастает 6-летняя дочка Александра Кристина.

ИСТОЧНИК KP.RU