Полиция задержала 19-летнего жителя Прикамья, который пытался похитить три коробки конфет

СЕГОДНЯ 08:28 2019-05-26T08:33:40+03:00

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Вечером 25 мая в одном из магазинов Краснокамска произошло преступление. 19-летний молодой человек зашел в супермаркет на улице Маяковского и попытался украсть три коробки конфет. Полицейские задержали его на месте преступления.

- В прошлом месяце злоумышленник был осужден за аналогичное преступление, - уточнили в пресс-службе краевой полиции. - По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кизеле 16-летний подросток пришел в гости к своей подруге. Она попросила его телефон, чтобы перевести с карточки своей бабушки деньги на продукты и т.д. Но девушка забыла закрыть приложение. Тогда молодой человек перевел себе 166 тысяч рублей со счета пенсионерки на своей, а потом купил себе автомобиль. Об этом узнали сотрудники полиции. На парня завели уголовное дело, его ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU