МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки до -3
В Пермском крае ожидаются заморозки до -3 градусов. МЧС рекомендует учитывать отдыхающим на природе погодные условия и тепло одеваться.
- Также заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, - напомнили в пресс-службе. - Для защиты от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.
Водителям стоит быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия и обстановку на дороге.
Ранее мы рассказывали о том, что в этом мае на территории Пермского края установилась аномальная жара. Температура воздуха поднималась до +32 градусов. Но после майских праздников в крае резко наступили холода, которые сопровождались ночными заморозками, градом, дождем и даже снегом. В отдельных районах температура опускалась ниже 0 градусов. Как предполагают синоптики, долгожданное потепление наступит уже с 27 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU