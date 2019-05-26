2019-05-26T08:20:55+03:00
Общество

МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки до -3

Не забывайте тепло одеваться и аккуратно ездить
Елена КОНОВА
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Пермском крае ожидаются заморозки до -3 градусов. МЧС рекомендует учитывать отдыхающим на природе погодные условия и тепло одеваться.

- Также заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, - напомнили в пресс-службе. - Для защиты от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Водителям стоит быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия и обстановку на дороге.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом мае на территории Пермского края установилась аномальная жара. Температура воздуха поднималась до +32 градусов. Но после майских праздников в крае резко наступили холода, которые сопровождались ночными заморозками, градом, дождем и даже снегом. В отдельных районах температура опускалась ниже 0 градусов. Как предполагают синоптики, долгожданное потепление наступит уже с 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье мотоциклист протаранил два патрульных автомобиля, где находились полицейские
«Великолепна». Молодая мама Наташа Поли поразила поклонников идеальной фигурой
В районе Речного вокзала Перми заметили теплоход президента РФ
Полиция задержала 19-летнего жителя Прикамья, который пытался похитить три коробки конфет
В Перми пройдет велоквест «Прекрасное далеко»
Маленькая девочка выпала из машины во время ДТП в Прикамье
«Ушел на работу и пропал»: в Прикамье разыскивают 30-летнего мужчину
В центре Перми загорелась машина
В Перми нашли живой пропавшую 11-летнюю школьницу
В Перми водитель «Лексуса» сбил пенсионерку
В День пограничника в Перми запретят продажу алкоголя
В Перми пропала 11-летняя девочка
Компании «БКС Брокер» и «БКС Банк» выпустили пакет услуг «Брокер PRO»
В Прикамье осудили 49-летнего мужчину, который подсадил школьницу на наркотики
В Прикамье осудят руководство управляющей компании за смерть 5 человек
В Перми в мае из окон выпали шесть маленьких детей
Большая книжная ярмарка 2019 в Перми: книжные новинки и творческие встречи
«После родов она стала менее привлекательной для меня». Пермяк отправил жену на телешоу, чтобы ее преобразили
Tele2 делает понедельники приятными