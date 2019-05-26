МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки до -3

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-26T08:20:55+03:00

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В Пермском крае ожидаются заморозки до -3 градусов. МЧС рекомендует учитывать отдыхающим на природе погодные условия и тепло одеваться.

- Также заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, - напомнили в пресс-службе. - Для защиты от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Водителям стоит быть внимательными на дорогах и учитывать погодные условия и обстановку на дороге.

Ранее мы рассказывали о том, что в этом мае на территории Пермского края установилась аномальная жара. Температура воздуха поднималась до +32 градусов. Но после майских праздников в крае резко наступили холода, которые сопровождались ночными заморозками, градом, дождем и даже снегом. В отдельных районах температура опускалась ниже 0 градусов. Как предполагают синоптики, долгожданное потепление наступит уже с 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU