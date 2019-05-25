В центре Перми загорелась машины

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-25T12:19:57+03:00

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Утром в субботу, 25 мая, в Ленинском районе Перми на перекрестке улиц Ленина и Хохрякова загорелась иномарка. Очевидцы ЧП сообщили, что машина загорелась рано утром, около 5:00. Через несколько секунд автомобиль "Рено" был полностью объят огнем, вверх поднимался густой черный дым.

На место приехали сотрудники МЧС, скорой помощи и полиция. Пожарные быстро справились с пожаром. Медицинская помощь никому не потребовалась. Машина была пустая. При пожаре никто не пострадал.

группа "ЧП ДТП Пермь"

Напомним, ранее мы писали о том, что это уже второй случай за последнюю неделю. В четверг, утром 23 мая в Свердловском районе Перми на улице Пихтовая горит машина "Нива". Автомобиль стоял на дороге рядом с остановкой и весь был объят огнем. Вверх поднимался густой черный дым.

ИСТОЧНИК KP.RU