В День Пограничника в Перми запретят продажу алкоголя
В Перми 28 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции. В честь Дня пограничника в городе будут проводиться праздничные мероприятия.
Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появятся улица Бориса Коноплева и школа Василия Татищева. Новые улицы в микрорайоне Красные казармы будут названы именами земляков, внесших большой вклад в развитие города и края. Там уже появилась улица Василия Татищева, а вскоре одну из улиц назовут в честь бывшего первого секретаря Пермского обкома Бориса Коноплева, столетие со дня рождения которого празднуется в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU