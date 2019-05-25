В День Пограничника в Перми запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-25T08:08:57+03:00

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В Перми 28 мая будет запрещена продажа алкогольной продукции. В честь Дня пограничника в городе будут проводиться праздничные мероприятия.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми появятся улица Бориса Коноплева и школа Василия Татищева. Новые улицы в микрорайоне Красные казармы будут названы именами земляков, внесших большой вклад в развитие города и края. Там уже появилась улица Василия Татищева, а вскоре одну из улиц назовут в честь бывшего первого секретаря Пермского обкома Бориса Коноплева, столетие со дня рождения которого празднуется в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU