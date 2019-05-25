В Перми пропала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 07:15 2019-05-25T07:15:20+03:00

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24 мая в Дзержинском районе Перми пропала 11-летняя Кира Эдокова. По словам родственников, вечером девочка возвращалась из школы после празднования окончания учебного года, но дома школьница так и не появилась.

Родные Киры обратились в полицию.

Сейчас поисками 11-летней Киры занимаются волонтеры, кинологи и полиция. Пермские волонтеры просят всех желающих присоединиться к поискам.

Приметы Киры Эдоковой: : рост 140-145 сантиметров, волосы тёмно-русые.

Была одета: плащ серый в клетку, голубые джинсы, чёрные кроссовки, берет белый с розовым цветом. С собой ранец сине-красный с аппликацией в виде медведя. На волосах резинка-спираль золотистого цвета.

Если вам известно что -либо о местонахождении 11-летней Киры Эдоковой, просьба сообщить по телефону: 02.

ИСТОЧНИК KP.RU