Компании «БКС Брокер» и «БКС Банк» выпустили пакет услуг «Брокер PRO»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-24T15:33:46+03:00

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На днях «БКС Брокер» и «БКС Банк» представили совместный премиальный пакет услуг, с которым клиенты получают статусную карту Visa Infinite - «Брокер PRO».

Подключиться к программе можно с 1 июня, пакет услуг доступен и для новых клиентов. В числе привилегий «Брокер PRO» - бесплатное обслуживание с активами от трех миллионов рублей, получение до полумиллиона рублей в месяц в банкоматах по всему миру без комиссии, повышенный лимит выдачи наличных, бонусы 1% при оплате покупок, а в категориях «Авто», «Развлечения» и «Спорт и Красота» - до 10%.

- Это программа для премиального сегмента – чтобы удовлетворить потребности самого требовательного клиента и предложить удобный сервис, – подчеркнул заместитель управляющего директора «БКС Брокер» Дмитрий Панченко. Напомним, «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая лидирует на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов — свыше 300 000.

- «Брокер PRO» нужен тем, кто занимается инвестициями и хочет получать не только дивиденды, но и иметь все преимущества банка. Здесь собраны все сервисы для деловых и взыскательных клиентов, – комментирует Илья Чернышев, руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк».

ИСТОЧНИК KP.RU