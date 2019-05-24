«После родов она стала менее привлекательной для меня». Пермяк отправил жену на телешоу, чтобы ее преобразили
- Мой брак на грани развода, - говорит на видео 28-летняя Александра. - Если я перестану нравиться ему, я не смогу чувствовать себя женщиной.
Утром 26 мая на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Перезагрузка», где приняла участие пара из Перми. На шоу Александру отправил ее 26-летний муж Валерий.
- Она стала для меня менее привлекательная после родов, - говорит он. - Постоянно сидит дома в халате и с култышкой на голове. При этом еще и пилит. Мотивация приходить домой отпадает полностью. Так долго не может продолжаться.
- Валерий потерял интерес к жене и пропадает на работе, - сообщили в пресс-службе ТНТ. - Сейчас супруги переживают сложный период, но хотят сохранить брак. Эксперты шоу будут менять жизнь и Александры, и, как оказалось, Валерия.
Ранее в шоу участвовала пермячка Ксения, которая похудела на 8 кг, чтобы от нее не ушел супруг.
ИСТОЧНИК KP.RU