2019-05-24T11:03:53+03:00
Общество

«После родов она стала менее привлекательной для меня». Пермяк отправил жену на телешоу, чтобы ее преобразили

Выпуск «Перезагрузки» выйдет 26 мая
Елена КОНОВА
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Пресс-служба ТНТПресс-служба ТНТ
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- Мой брак на грани развода, - говорит на видео 28-летняя Александра. - Если я перестану нравиться ему, я не смогу чувствовать себя женщиной.

Утром 26 мая на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Перезагрузка», где приняла участие пара из Перми. На шоу Александру отправил ее 26-летний муж Валерий.

- Она стала для меня менее привлекательная после родов, - говорит он. - Постоянно сидит дома в халате и с култышкой на голове. При этом еще и пилит. Мотивация приходить домой отпадает полностью. Так долго не может продолжаться.

- Валерий потерял интерес к жене и пропадает на работе, - сообщили в пресс-службе ТНТ. - Сейчас супруги переживают сложный период, но хотят сохранить брак. Эксперты шоу будут менять жизнь и Александры, и, как оказалось, Валерия.

Ранее в шоу участвовала пермячка Ксения, которая похудела на 8 кг, чтобы от нее не ушел супруг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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