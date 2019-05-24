2019-05-24T09:47:03+03:00
Общество

Tele2 делает понедельники приятными

Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 запускает акцию «Понедельники Tele2» в Пермском крае. Компания вводит новый обычай в жизни абонентов Tele2, способный превратить самый трудный день недели в приятный. По понедельникам абонентам будут доступны бесплатный кофе в Red Cup и второй билет в подарок в сети «Киномакс».

«Понедельники Tele2» — часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой оператор вместо множества бонусов в разных категориях предлагает клиентам по-настоящему ценные подарки. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов и запускает уникальные программы в партнерстве с лидерами других отраслей. На этот раз Tele2 запускает проект, цель которого — предложить пермякам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

Программа «Понедельники Tele2» будет доступна пермякам с 20 мая. Абонентам Tele2 не нужно выбирать подарок — каждый понедельник они могут воспользоваться сразу двумя предложениями партнеров. Участники программы бесплатно получат кофе в сети Red Cup и второй билет в подарок в кинотеатре «Киномакс».

Чтобы принять участие в программе, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Активировать его можно в любой день недели. Программа «Понедельники Tele2» действует для пермских абонентов до 24 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«После родов она стала менее привлекательной для меня». Пермяк отправил жену на телешоу, чтобы ее преобразили
«Это убежище для мам с детьми, бегущих от насилия в семье». Пермяков просят помочь с оплатой коммуналки за кризисную квартиру
В Перми пропала 72-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти
«Это грубейшее нарушение прав девочек». Валентина Матвиенко прокомментировала скандал в пермской гимназии
В МЧС прокомментировали взрыв на газопроводе в Прикамье
Правительство РФ учтет предложения Пермского края по развитию химической промышленности
В Перми осудили жителя Узбегистана за попытку подкупа сотрудника ФСБ
«Газопровод горит!» Жителей Прикамья напугал ночной пожар, который сопровождался сильным хлопком
МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки и сильный ветер
Два жителя Прикамья жестоко изнасиловали женщину
«81 год и 6 месяцев заключения». В Перми осудили банду наркодилеров
В Перми появятся улица Бориса Коноплева и школа Василия Татищева
Tele2 делает понедельники приятными
Арбитражный суд признал банкротом одного из застройщика домов в Пермском районе
В Прикамье найден мертвым следователь
В пожаре в Прикамье погибли два человека
«Станет интереснее и динамичнее»: утвердили трассу пермского марафона
Жителя Прикамья осудят за секс с 12-летней девочкой
Изменение движение автобуса №10, троллейбуса №1 и №5 с 24 по 27 мая 2019 в Перми
В Прикамье спасатели нашли тело 41-летнего мужчины
«Это придумали безумные тетки, у которых не сложилась личная жизнь». Геннадий Онищенко прокомментировал скандал в пермской гимназии