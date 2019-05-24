«Это грубейшее нарушение прав девочек». Валентина Матвиенко прокомментировала скандал в пермской гимназии

СЕГОДНЯ 08:03 2019-05-24T10:15:56+03:00

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала скандал в пермской гимназии №4, где проходной балл для девочек сделали выше, чем для мальчиков.

- Это абсолютно недопустимо. Недопустимо со всех точек зрения. И эту ситуацию надо поправить. Так не бывает, чтобы для мальчиков и девочек были разные критерии приема. Это грубейшее нарушение в первую очередь прав девочек, но и вообще прав, - заявила председатель Совета Федерации в интервью Первому каналу.

"Гимназия вправе диктовать свои условия, потому что родители стоят туда в очередь", в прямом эфире радио "КП - Пермь" пермяки продолжают обсуждать скандал в пермской гимназии. 00:00 00:00

Напомним, при приеме в первый класс в гимназии №4 установили разный проходной балл для мальчиков и девочек. В результате несколько девочек, набравших более высокий балл, не были зачислены в гимназию, в то время как туда взяли мальчиков с меньшими баллами.

Ситуацией заинтересовались в краевой прокуратуре, ее сотрудники вышли в гимназию с проверкой.

- В случае выявления нарушений прав учащихся на доступное и бесплатное общее образование будут приняты соответствующие меры реагирования, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве.

Также федеральное министерство просвещения потребовало от региональных властей разобраться в локальных актах, принятых в гимназии.

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ИСТОЧНИК KP.RU