2019-05-24T10:27:33+03:00
Происшествия

В МЧС прокомментировали взрыв на газопроводе в Прикамье

ЧП произошло утром 24 мая
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жителей Чусового напугал пожар, которому предшествовал сильных хлопок. О ЧП обеспокоенные местные жители сообщили в социальных сетях.

В МЧС рассказали, что это было.

- 24 мая в 05.50 поступила информация о том, что в районе населенных пунктов Вереино, Мульково местные жители видят зарево. От диспетчера ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский» поступила информация о падении давления на магистральном газопроводе «СРТО - Урал». Установлено, что ближайший населенный пункт от места пожара расположен в 7 километрах, угрозы жизнедеятельности нет, угрозы распространения пожара на лесной массив нет. Пострадавших нет.

Для контроля за ситуацией на месте работают оперативные группы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на заводе в Пермском крае произошел взрыв: погибли три человека. Пользователи соцсетей сообщают, что около 9.30-10.00 в городе прозвучал громкий хлопок. Через несколько минут со стороны завода пошел черный густой дым. Как сообщил источник, на месте ЧП работают экстренные службы. В результате происшествия погибли три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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