Правительство РФ учтет предложения Пермского края по развитию химической промышленности

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-24T07:32:37+03:00

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Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак в Перми провел совещание по развитию химической промышленности.

Открывая совещание, Дмитрий Николаевич подчеркнул, что продукция химического промышленного комплекса России практически во всех сферах российской экономики играет важную роль. «В настоящее время в РФ зарегистрировано около тысячи крупных и средних предприятий общей численностью более 600 тысяч человек, — отметил зампред Правительства РФ. — Доля химического комплекса в ВВП России составляет почти 1,5% объема отгруженной продукции, в объеме обрабатывающих производств — почти 10%. Химический комплекс является экспортно ориентированным сектором российской экономики. На экспорт поставляется произведенной продукции. Доля экспортных поставок насчитывает более 80 стран».

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что химическая промышленность – одна из ключевых отраслей промышленного комплекса региона. В «химии» работает 278 предприятий края (8 крупнейших, 28 крупных и средних), 29 тысяч человек, это более 18% работников всей обрабатывающей промышленности региона. Сегодня в крае реализуются 12 крупных инвестпроектов, которые создадут 7,4 тысячи рабочих мест, позволят добиться 1,5-кратного роста экспорта продукции.

«Для нас важно, что химическая промышленность не просто сама по себе, она очень активно потребляет продукцию в других секторах пермских предприятий: машиностроения. Даже пример того предприятия, которое мы сегодня открывали, видим, что половина оборудования там - не только российское, но и пермское. То же самое касается и калийных предприятий, где строится много продукции — российской, пермской. Мы по цепочке загружаем все остальные сферы, — отметил губернатор. — Из тех форм поддержки, которые химическая промышленность использует, химики самые активные, используют весь спектр поддержки, который есть. Первое — это, конечно, СПИКИ, у нас с 2015 года заключено 6 контрактов именно в химической сфере на 200 млрд рублей. Реализованные проекты более 3 тысяч рабочих мест в крае уже дают. Плюс к этом у нас еще есть СПИКИ на региональном уровне. Помимо этого сейчас пять СПИКов в проработке – это очень эффективный инструмент».

Также глава Прикамья подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в успешной реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», так как он открывает для Пермского края новые экономические возможности.

В своем выступлении губернатор обозначил ряд проблем, с которым сталкиваются химические предприятия Пермского края. Часть из них касается транспортной инфраструктуры – предприятия Прикамья не всегда успевают отгружать высокомаржинальную продукцию. Есть проблемы с нефинансовым ограничением экспорта. Например, Пермская химическая компания производит отгрузку продукции в оборотной таре, которая принадлежит покупателям продукции. Требования Минтранса таковы, что если у этой тары нет свидетельства российского морского регистра судоходства, то она не может быть в обороте. Но например, у этой тары есть сертификат японский - но он не признается российскими портами. Соответственно, предприятие не может получить тару покупателя для отправки груза.

Также глава региона привел пример с налогообложением при реализации крупных инвестиционных проектов. При импорте и экспорте товаров имеется возможность возврата НДС либо применения 0% ставки НДС. Вопрос находится в ведении Федеральных служб – таможенной и налоговой. Сейчас срок возврата НДС затянутый. При реализации крупных инвестпроектов предприятия вынуждены на длительный срок «замораживать» значительные средства в виде обеспечительных платежей, что сокращает располагаемый оборотный капитал предприятия. В результате компании вынуждены привлекать аналогичный объем средств у коммерческих банков под 15-20%. Губернатор Максим Решетников обозначил необходимость пересмотра сроков возврата НДС. По словам главы региона, это реальный способ поддержки инвестиций, в ряде случаев даже более действенный, чем субсидии и так далее.

По итогам обсуждения заместитель председателя Правительства России подчеркнул, что озвученные предложения заслуживают всяческой поддержки, либо детальной, тщательной проработки. «Всё это войдёт в итоговый протокол, будут даны поручения всем федеральным органам исполнительной власти, — резюмировал Дмитрий Николаевич. — У нас огромный потенциал, у нас огромная сырьевая база для развития химии, нефтегазохимии, и мы не можем этим, так сказать, не воспользоваться».

ИСТОЧНИК KP.RU