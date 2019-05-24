2019-05-24T07:30:35+03:00
Происшествия

В Перми осудили жителя Узбегистана за попытку подкупа сотрудника ФСБ

Мигрант хотел избежать депортации
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Индустриальном районе Перми осудили гражданина Узбекистана, который пытался дать взятку сотруднику ФСБ.

Как сообщает прокуратура Пермского края, в сентябре 2018 года уроженца Узбекистана задержали сотрудники ФСБ. Ранее суд вынес постановление о депортации иностранца. Сотрудникам ведомства мужчина предъявил поддельный бланк о прибытии в Россию. После пытался дать одному из сотрудников УФСБ по Пермскому краю взятку в размере 1 000 рублей.

Мировой суд Индустриального района назначил иностранцу наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, ранее мя писали о том, что в Перми осудили банду наркодилеров. Суд огласил приговор десятерым участникам организованной группы, которые в течение двух лет занимались сбытом наркотиков в Прикамье. Наркоторговцы – девять мужчин в возрасте от 22 до 34 лет и 36-летняя женщина – получали наркотики через один интернет-магазин, затем оборудовали закладки с N-метилэфедроном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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