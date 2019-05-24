2019-05-24T11:07:50+03:00
Общество

МЧС: в Прикамье ожидаются заморозки и сильный ветер

Ночью температура упадет до - 3
Лилия Абибулаева
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--Фото: Влад КОМЯКОВ
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По сообщению пермского Гидрометцентра, 24 мая местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов.

Местами в Пермском крае ожидаются сильные дожди, грозы, днем кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный ночью 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5 градусов, местами по северу заморозки до -3 градусов, днем 6-11 градусов.

В МЧС предупреждают водителей быть внимательнее, так как обильные осадки и заморозки делают проезжую часть опасной. Также жителям края стоит учитывать понижение температуры при нахождении на природе.

- Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье, - отмечают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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