«81 год и 6 месяцев заключения». В Перми осудили банду наркодилеров

СЕГОДНЯ 19:30 2019-05-23T19:30:21+03:00

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Суд огласил приговор десятерым участникам организованной группы, которые в течение двух лет занимались сбытом наркотиков в Прикамье. Наркоторговцы – девять мужчин в возрасте от 22 до 34 лет и 36-летняя женщина – получали наркотики через один интернет-магазин, затем оборудовали закладки с N-метилэфедроном.

Обнаружили их деятельность полицейские зимой 2017 года, после того, как в Перми на улице Уфимской задержали с поличным двух молодых парней, которые пытались сбыть наркотики.

- В дальнейшем полицейские задержали еще восемь участников группы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Закладчики не знали друг друга, хотя работали на один и тот же интернет-магазин. Оперативники обнаружили свыше ста тайников с запрещенными веществами. Всего было изъято около 250 граммов наркотиков.

Уголовное дело расследовалось в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Пермскому краю. Суд признал всех десятерых наркоторговцев виновными и приговорил их к лишению свободы на срок от пяти с половиной лет в колонии общего режима до тринадцати лет в колонии строгого режима. В общей сложности все члены группы проведут в заключении 81 год и 6 месяцев. Кроме того каждый обязан выплатить штраф в пользу государства на сумму от 50 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU