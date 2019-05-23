В Перми появятся улица Бориса Коноплева и школа Василия Татищева

СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-23T18:50:35+03:00

Борис Коноплев в течение 16 лет был первым секретарем обкома и 8 лет руководил пермским облисполкомом. Фото: архив "КП"

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Новые улицы в микрорайоне Красные казармы будут названы именами земляков, внесших большой вклад в развитие города и края. Там уже появилась улица Василия Татищева, а вскоре одну из улиц назовут в честь бывшего первого секретаря Пермского обкома Бориса Коноплева, столетие со дня рождения которого празднуется в этом году.

Такое решение принял совет по топонимике.

Также двум школам Перми присвоены имена известных пермяков. Школа №136 будет носить имя полковника полиции Якова Вагина, а школа №2 с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля - имя Василия Татищева.

12 июня, в день города на эспланаде будут установлены пять памятных плит: в честь 60-летия Пермского регионального отделения Союза журналистов России, 170-летия со дня рождения врача Павла Серебренникова, 165-летия географа и картографа Пермской губернии Ивана Яковлевича Кривощекова, 100-летия инженера-авиастроителя Бориса а Изгагина и 115-летия со дня рождения писателя Аркадия Гайдара.

ИСТОЧНИК KP.RU