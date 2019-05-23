Tele2 делает понедельники приятными

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-23T16:28:54+03:00

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Мобильный оператор Tele2 запускает акцию «Понедельники Tele2» в Пермском крае. Компания вводит новый обычай в жизни абонентов Tele2, способный превратить самый трудный день недели в приятный. По понедельникам абонентам будут доступны бесплатный кофе в Red Cup и второй билет в подарок в сети «Киномакс».

«Понедельники Tele2» — часть стратегии lifestyle enabler, в рамках которой оператор вместо множества бонусов в разных категориях предлагает клиентам по-настоящему ценные подарки. Tele2 поддерживает стиль жизни абонентов и запускает уникальные программы в партнерстве с лидерами других отраслей. На этот раз Tele2 запускает проект, цель которого — предложить пермякам по-новому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный.

Программа «Понедельники Tele2» будет доступна пермякам с 20 мая. Абонентам Tele2 не нужно выбирать подарок — каждый понедельник они могут воспользоваться сразу двумя предложениями партнеров. Участники программы бесплатно получат кофе в сети Red Cup и второй билет в подарок в кинотеатре «Киномакс».

Чтобы принять участие в программе, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2» или на сайте оператора. Активировать его можно в любой день недели. Программа «Понедельники Tele2» действует для пермских абонентов до 24 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU