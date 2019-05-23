Арбитражный суд признал банкротом одного из застройщика домов в Пермском районе

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-23T14:58:59+03:00

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Как сообщает Business Class , компания «Т-СитиСтрой» признана банкротом арбитражным судом Пермского края. Истец подал заявление о несостоятельности застройщика в 2018 году. Компания задолжала деньги по договору аренды оборудования.

Также в это же время суд рассматривал иск инспекции госстройнадзора Пермского края о приостановлении деятельности застройщика. Судом были наложены обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию договоров участия в долевом строительстве объектов этой компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности химического предприятия в Прикамье. Природоохранная прокуратура Пермского края выявила, что одно из химических предприятий на территории Пермского края нарушат требования экологического законодательства.На предприятии использовалась неисправное оборудование. Также организация не передавала сведения о выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU