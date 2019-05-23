В Прикамье найден мертвым следователь

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-23T14:54:48+03:00

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21 мая в Лысьве обнаружили тело сотрудника следственного комитета. Причина смерти устанавливается.

- Все обстоятельства выясняются, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми найден мертвым мужчина, который пропал по дороге в гараж. Последний раз его видели в гаражном кооперативе. На следующий день родным удалось дозвониться по телефону Сергея Юрьевича, но им ответил детский голос. Оказалось, что дети нашли мобильник на улице. Также недалеко от гаража его дочь обнаружила светло-коричневые мокасины, в которых мужчина ушел из дома. При этом ботинки аккуратно стояли рядышком. А гараж, как выяснили родные, Сергей Юрьевич даже не открывал. Никаких проблем у него, по словам детей, не было. Пермяк работал в детском садике сторожем. Но, к сожалению, его нашли мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU