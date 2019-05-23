Изменение движение автобуса №10, троллейбуса №1 и №5 с 24 по 27 мая 2019 в Перми

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-23T12:36:21+03:00

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Изменится движение общественного транспорта с 24 по 27 мая 2019 в Перми из-за перекрытия Комсомольского проспекта на время реконструкции теплосети на улице Луначарского.

С пятницы, 24 мая, с 00:00 до 05:30 понедельника, 27 мая движение по Комсомольскому проспекту Перми будет закрыто.

Автобус №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный» и №60 «ДДК им.Кирова – Попова – Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Ленина, Попова, Пушкина и Комсомольскому проспекту Перми, далее по маршрутам следования, в обратном направлении без изменений.

Троллейбусы №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-1» и №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» будут укорочены до остановки «Комсомольская площадь».

Напомним, ранее мы писали о том, что изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019 связаны с обращениями граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU