В Прикамье спасатели нашли тело 41-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-23T12:19:25+03:00

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В Кунгуре местные жители обнаружили в воде тело мужчины и сообщили о страшной находке в службу спасения. На берегу нашли удочки и приспособления для рыбалки.

- Вечером 22 мая 20:03 - 21:45 на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок от диспетчера ЕДДС Кунгура о том, что по улице Лесников, правый берег реки Ирень, очевидцы заметили в воде тело человека, требуется помощь спасателей, чтобы извлечь тело из воды на берег. На место выехали спасатели ГОР 2.

Спасатели извлекли тело на берег и передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при странных обстоятельствах погиб подросток. Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе Перми в ночь на 20 мая. Компания подростков отдыхала на даче родственника одно из ребят. Внезапно одному из мальчиков стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU