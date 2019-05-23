«Это придумали безумные тетки, у которых не сложилась личная жизнь». Геннадий Онищенко прокомментировал скандал в пермской гимназии

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-23T11:53:26+03:00

По его мнению, надо больше обращать внимания на проблему мужского воспитания

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Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал скандал в пермской гимназии №4, где установили разный проходной балл для мальчиков и девочек.

В интервью «Национальной службе новостей» он заявил, что не видит ничего плохого в таком подходе.

-Просто в гимназии учли сложившуюся ситуацию, сказал Геннадий Онищенко. - Это логично, если речь идет о пубертатном возрасте, поскольку с наступлением периода взросления девочки начинают резко опережать мальчиков. Хотя в дальнейшем такая возрастная особенность выравнивается к 10 - 11 классу.

При этом Геннадий Онищенко призвал обратить внимание на проблему мужского воспитания.

- Есть тенденции, которые не могут не тревожить. 30-40-летний мужчина в мятых штанах и рубашке навыпуск - уже медицинский случай, - приводит НСН слова Онищенко. - Мы сейчас пудрим друг другу мозги гендерным равенством, понимая его в буквальном смысле слова – чуть ли, не сколько раз женщина отожмется от пола. Безумные, на уровне шизофрении, запреты на Западе целовать руку даме или преподносить цветы. Даже комплимент женщине запрещен. Все это придумали безумные тетки в начале прошлого века, у которых не сложилась личная жизнь, типа Клары Цеткин и Розы Люксембург. Слава богу, мы до этого пока не дошли.

ИСТОЧНИК KP.RU