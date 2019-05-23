2019-05-23T11:39:43+03:00
Общество

Электропоезд «Ласточка» будет ходить в Кишерть

Билет от Перми до Кишерти обойдется в 215 рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Маршрут электропоезда «Ласточка» «Пермь - Кишерть» появится уже 1 июня. Как сообщает министерство транспорта Пермского края, первый рейс назначен на 1 июня 13:30. В Кишерть электричка прибывает в 15:20. В обратном направлении электропоезд отправится в 16:03 и прибудет на станцию Пермь-2 в 17:53.

За билет от Перми до Кишерти пассажирам придется заплатить 215 рублей. Также действуют льготные и детские проездные билеты.

Дополнительные рейсы «Ласточки» позволят пассажирам добираться до конечного пункта поездки на 30 минут быстрее. Кроме того, благодаря им в графике сократится шестичасовой интервал между электричками в дневное время по будням.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермь могут перенести техобслуживание поездов «Ласточка». Максим Решетников сообщил, что ведет переговоры с «РЖД» о переносе технического обслуживания электропоездов «Ласточка» в пермское моторвагонное депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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