«Из ее глаз текут слезы». Пользователей сети растрогала собака, которую в старости предали и сдали в приют

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-23T10:51:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В пермский приют сдали 10-летнюю собаку по имени Масяня. Как рассказали волонтеры, она верой и правдой служила своим хозяевам, обожала их.

- Но они сдали старушку в приют, - пишут волонтеры. - Пусть теперь посторонние люди несут за их собаку ответственность. Пусть у других болит душа за брошенное существо. У собачушки в глазах слезы... Хотя она еще не поняла, что навсегда прощается с прежней, домашней жизнью. Но уже позже Масяня стала бросаться на решетку вольера.

- Какой ужас! Бедная собака, она плачет! Сдать в приют через 10 лет - это ужасно, - пишут пользователи сети. - И правда же - слезки на глазах.

Волонтеры особо не верят, что пожилую собаку кто-то захочет взять к себе. Но надежда остается. Если вдруг вам понравилась Масяня, и вы хотите забрать ее домой, звоните куратору Татьяне по телефону 89082474425.

ИСТОЧНИК KP.RU