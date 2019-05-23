2019-05-23T10:40:13+03:00
Происшествия

В Перми жители Молдовы украли у пенсионерки сумку с 2,5 миллионами рублей

Полицейские просят откликнуться других пострадавших [видео]
Лилия Абибулаева
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Ограбление произошло в ноябре 2018 года. В Дзержинском районе два жителя Молдовы вырвали у 82-летней пенсионерки сумку, в которой было 2, 5 миллиона рублей.

Женщина обратилась в полицию. Через некоторое время злоумышленников задержали.

В Перми жители Молдовы украли у пенсионерки сумку с 2,5 миллионами рублей.

- Подозреваемых задержали в феврале 2019 года. Одного из них поймали в городе Екатеринбург, второго - в Московской области. При обыске в арендованных злоумышленниками квартирах полицейские обнаружили две с половиной тысячи долларов США. Задержанные были доставлены в Пермь и заключены под стражу. Следствие по делу в настоящий момент продолжается, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники полиции подозревают, что на счету злоумышленников не одно преступление, и просят всех пострадавших откликнуться по телефонам: 246-82-80, 246-87-65.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали подростка, который задушил своего дедушку

ИСТОЧНИК KP.RU

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