В Перми жители Молдовы украли у пенсионерки сумку с 2,5 миллионами рублей
Ограбление произошло в ноябре 2018 года. В Дзержинском районе два жителя Молдовы вырвали у 82-летней пенсионерки сумку, в которой было 2, 5 миллиона рублей.
Женщина обратилась в полицию. Через некоторое время злоумышленников задержали.
В Перми жители Молдовы украли у пенсионерки сумку с 2,5 миллионами рублей.
- Подозреваемых задержали в феврале 2019 года. Одного из них поймали в городе Екатеринбург, второго - в Московской области. При обыске в арендованных злоумышленниками квартирах полицейские обнаружили две с половиной тысячи долларов США. Задержанные были доставлены в Пермь и заключены под стражу. Следствие по делу в настоящий момент продолжается, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудники полиции подозревают, что на счету злоумышленников не одно преступление, и просят всех пострадавших откликнуться по телефонам: 246-82-80, 246-87-65.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми задержали подростка, который задушил своего дедушку
ИСТОЧНИК KP.RU