В выходные в Перми закроют движение по Комсомольскому проспекту

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-23T10:22:04+03:00

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Очередной этап работ по замене теплосетей на улице Луначарского запланирован на ближайшие выходные. Работы проводят пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания».

Так, начиная с субботы, 25 мая, с 00.00 до 05.30 понедельника, 27 мая, движение транспорта через перекресток по нечётной стороне Комсомольского проспекта будет закрыто. Всего этим летом на Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до Сибирской.

фото Т-Плюс

Напомним, ранее мы писали о том, что изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, изменения в движении автобусов № 23 и 71 с 1 июня в Перми 2019 связаны с обращениями граждан.Также автобусный маршрут №71 «10-й микрорайон – Учебный комбинат – микрорайон Чапаевский» перейдет на летний режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU