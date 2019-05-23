В Свердловском районе Перми загорелась машина

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-23T07:49:11+03:00

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Очевидцы сообщили, что утром 23 мая в Свердловском районе Перми на улице Пихтовая горит машина. Автомобиль стоял на дороге рядом с остановкой и весь был объят огнем. Вверх поднимался густой черный дым.

Рядом с машиной никого не было. О пострадавших и о причине пожара ничего не известно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сгорела машина, которая принадлежала пожарномуЖители дома на улице Чернышевского, 4 в Перми проснулись ранним воскресным утром от яркого света, который бил в окна. На часах было 7.30 утра. Выщлянув на улицу, они увидели, что в нескольких метрах от торца дома полыхал автомобиль Hyundai Elantra. Огромный огненный факел было видно на всю округу.Пожарные приехали достаточно быстро, не прошло и 10 минут, но легковушке это не помогло.

ИСТОЧНИК KP.RU