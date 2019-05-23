Природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности химического предприятия в Прикамье

СЕГОДНЯ 07:12 2019-05-23T07:12:12+03:00

В отношении директора и должностных лиц возбуждены уголовные дела

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Природоохранная прокуратура Пермского края выявила, что одно из химических предприятий на территории Пермского края нарушат требования экологического законодательства.

На предприятии использовалась неисправное оборудование. Также организация не передавала сведения о выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха.

Имеющийся шлаконакопитель не был внесен в государственный реестр объектов размещения отходов, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды не осуществлялся. Кроме того, выявлены отходы, неучтенные при составлении отчетности за 2018, паспорта на них отсутствовали.

В отношении директора и сотрудников предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что департамент образования Перми проверит гимназию, где у девочек проходной балл выше, чем у мальчиков. А уполномоченный по правам ребенка предложила родителям обиженных детей обращаться в прокуратуру

ИСТОЧНИК KP.RU