2019-05-23T07:12:12+03:00
Общество

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности химического предприятия в Прикамье

В отношении директора и должностных лиц возбуждены уголовные дела
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Природоохранная прокуратура Пермского края выявила, что одно из химических предприятий на территории Пермского края нарушат требования экологического законодательства.

На предприятии использовалась неисправное оборудование. Также организация не передавала сведения о выбросах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха.

Имеющийся шлаконакопитель не был внесен в государственный реестр объектов размещения отходов, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды не осуществлялся. Кроме того, выявлены отходы, неучтенные при составлении отчетности за 2018, паспорта на них отсутствовали.

В отношении директора и сотрудников предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что департамент образования Перми проверит гимназию, где у девочек проходной балл выше, чем у мальчиков. А уполномоченный по правам ребенка предложила родителям обиженных детей обращаться в прокуратуру

ИСТОЧНИК KP.RU

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